パワートレインと空力効率を改善メルセデス・ベンツの高級EV『EQS』が改良を受け、新しいデザインと高効率のバッテリー、新しいエアサスペンションを獲得した。これにより、1回の充電での航続距離を約900kmに伸ばした。【画像】メルセデス・ベンツの高級EVがさらにパワーアップ【改良型EQSを詳しく見る】全9枚今回の改良における最大のポイントは、エネルギー密度を3％向上させた新しいバッテリーだ。総容量は118kWhから122kWhへ