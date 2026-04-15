広島県竹原市で横断歩道を渡っていた７５歳の女性が軽自動車にはねられ死亡する事故があり、警察は運転手の女（８３）を現行犯逮捕しました。 １５日午前１１時４０分ごろ竹原市中央の国道１８５号で、近くに住む久保慶子さん（７５）が横断歩道を渡っていたところ、右折してきた軽自動車にはねられました。 久保さんは頭などを強く打ち病院に搬送されましたが、約１時間後に死亡が確認されました。 警察は軽自動車を運転し