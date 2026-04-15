今日15日の近畿地方は、夜のはじめごろまで広く雨が降るでしょう。明日16日は日差しが降り注ぎ、動くと汗ばむ陽気になりそうです。向こう一週間は、気温の高い日が続き、30℃近くまで上がる日もあるでしょう。半袖の出番となりそうです。今日15日夜のはじめごろまで本降りの雨お帰りの時間は大きめの傘を今日15日は、四国の南海上を進む低気圧の影響で、近畿地方にはまとまった雨雲が流れ込んでいます。今日このあとは、夜のはじ