お笑いコンビ「レインボー」の池田直人が１５日、都内で行われたヘアケアブランド「Ｌｉｎｏｎ」の新シャンプー・トリートメント発表会に出席した。芸人界でも美容意識が高く、“美容番長”とも呼び声が高く、新商品のオススメポイントについて熱弁した。同ブランドのアンバサダーに就任した「ＭＥ：Ｉ」と共に登壇。オーディション時代から応援しているため、「（共演が）恐れ多いです」と何度も頭を下げた。新商品のトリー