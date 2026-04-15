若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。4月14日（火）に放送された同番組には、ゲストに心花りり（iLiFE!）が初のバラエティ単独出演。そのなかで自身がグループ入りした経緯を明かす場面があった。【映像】若槻千夏、アイドル用語に大混乱「前世っていうの？」 “10代のカリスマ”が運命的なエピソード明かす9人組アイドルグループ・i