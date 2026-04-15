若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

4月14日（火）に放送された同番組には、ゲストに心花りり（iLiFE!）が初のバラエティ単独出演。そのなかで自身がグループ入りした経緯を明かす場面があった。

【映像】若槻千夏、アイドル用語に大混乱「前世っていうの？」 “10代のカリスマ”が運命的なエピソード明かす

9人組アイドルグループ・iLiFE!は、高校生が選ぶ「今一番好きなアーティストランキング」でMrs. GREEN APPLEに次ぐ第2位、さらに女子高校生が選ぶ「2025年一番聴いたアーティスト」では第1位という、まさに“10代のカリスマ”。

そんな話題のグループで赤色を担当する心花は、若槻からiLiFE!に入った経緯を聞かれると、「前世のときに被っていたアイドルさんが…」と語り出す。

この“前世”という言葉に引っかかった若槻は、「前世っていうの？ そこごめんね、ついて行こうと必死だったんだけど、前世って…あの前の？」とたまらずカットイン。

アイドル界隈では、前に所属していたグループのことを“前世”というそうで、若槻はてっきり生まれる前の話の一般的な“前世”と認識し、混乱していたのだ。

iLiFE!の前に2つのグループに在籍していた心花は、「一個前が前世で、その一個前に活動していたのが前前世」と説明した。

そんな前世のグループが解散し、そのときによく被っていた子が今の事務所で先にアイドルをしていたことがきっかけで、プロデューサーから「iLiFE!っていうグループはどう？」と誘われたという心花。

当時たまたまニートだったという彼女は、「iLiFE!が今一番カワイイグループだと思っていた」と運命的な出会いだったことを振り返る。

さらに、心花は「運命すぎて、『入りたいです！』ってなって。（希望だった）赤色も空いてて…」と目を輝かせると、若槻は「物件みたいに言うけど（笑）」と冷静にツッコんでいた。