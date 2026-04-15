【漫画】本編を読む『ママ友と付き合わなかったらウチの娘がハブられた』（おから：原作、モリコヨリ：漫画/KADOKAWA）は、ママ友付き合いに悩む母親の姿を通して、人と付き合うことの難しさと親としての葛藤を描いた作品だ。ママ友との距離に戸惑いながらも、娘のために向き合おうとする。主人公・おからは、人付き合いが苦手で自分を「コミュ障」と思っている母親。周囲の母親たちのようにうまく立ち回れないことに引け目を感