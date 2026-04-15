京成電鉄と京成バスは、２６日から５月１１日までの間、千葉県市川市の市川真間駅の駅名看板とバス停の表記を「市川ママ駅」に変更することを発表した。同駅の表記変更は、２０１９年から４〜５月に行っている毎年恒例の企画。駅名の読みが「いちかわまま」であることにちなみ、母の日に合わせて実施している。今年の母の日は５月１１日。当日には地元商店街の真間銀座会と連携し、グッズ販売会などのイベントも開催する。また