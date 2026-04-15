イスラエルと米国によるミサイル攻撃で殺害されたイランの最高指導者アリー・ハメネイ師（享年86）の次男、モジタバ・ハメネイ師（56）が関係したと見られる英国の物件を、「週刊文春」が発見した。【画像】「ハメネイ師にそっくり…」後継者で次男のモジダバ・ハメネイ師殺害されたアリー・ハメネイ師©時事通信社モジタバ師は、亡くなったハメネイ師の後継者。神学校で教鞭を執っていたとされているが、その記録もほと