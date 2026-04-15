「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が八回途中１失点の快投でチームに連勝を呼び込んだ。四回には華麗なフィールディングを見せ、ＭＬＢ公式や米メディアから称賛されたが「普通です」とサラリと言ってのけた。四回１死、ポランコを平凡な一ゴロに打ち取り、フリーマンがキャッチ。ベースカバーに入る山本へトスしたが、指にかかってしまったのかボールが高く浮いてしまった。だが