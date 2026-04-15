ホンダ・シティ カブリオレと、オーナーの小野さん CAR #39｜Honda City Cabriolet ■愛車：ホンダ・シティ カブリオレ（1985）■オーナー：小野康太郎さん（28歳）■このクルマはいつ購入しましたか？2021年に購入しました。■このクルマを選んだ理由は何ですか？ビジュアルの良さと、ゆっくり走っても楽しそうだったからです。■お気に入りポイントは何ですか？すべてですが、特にゴーカー