日本の小学校で中国語の授業をした中国人留学生の投稿に、中国のSNS上でも批判が集まっている。中国SNS・小紅書（RED）でこのほど、あるユーザーが事の経緯を説明した。それによると、中国人留学生が先日、日本の小学校で2日間、中国語の授業を行った。そして授業の終わり際に教師が子どもたちに留学生への感謝の手紙を書かせたという。ところが、この留学生は子どもたちの手紙の写真を小紅書にアップした上で、「日本人の表面的な