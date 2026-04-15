3月23日を最後にその行方がわからなくなり、全国から無事が願われていた京都府南丹市在住の安達結希さん。4月13日には、同市内の山林で子どもと思われる遺体が見つかり、翌14日には安達さん本人のものであることが分かった。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ安達結希さんの印象「4月15日から、京都府警は死体遺棄の容疑で安達さん宅の家宅捜索を開始。捜索範囲は安達さん宅の敷地内全域で、1日かかる見