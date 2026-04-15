【第十四服後編】 4月15日 公開 □第十四服「魔女と恋慕」後編を読む 【拡大画像へ】 ヒーローズは4月15日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第十四服「魔女と恋慕」後編をHERO’S Webにて公開した。 今回は前回に引き続き、レアの記憶を覗き見る。シエンに焦がれる過去のレアは、無意識に魔法を使い、シエンとお揃いのピアスを作ってしまう。気が動転した彼女は一服