出川哲朗（62）が14日放送の、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜午前1時45分）に出演。看板番組の10年突破について語った。2週連続で出川がゲストとなった。出川がスタジオに登場直後、伊集院光が「充電旅、もう10年か」とうなるようにつぶやいてテレビ東京系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜午後6時30分）について感想を述べた。出川は「千秋が（充電旅が）レギュラーになる前のスペ