歌手の石川さゆりが１５日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。石川は「ＮＨＫ紅白歌合戦」に紅組最多となる４８回出場。そのうち１４回歌唱しているのが１９８６年に発売した「天城越え」だ。女性の情念を歌った名曲「天城越え」について、パンサーの向井慧が「自分がもらった時に『これはすごい曲だな』っていう感覚って、やっぱあるんですか？」と聞くと、石川は「『天城越え』は、どう逆立ちし