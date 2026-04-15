【ぬい用安全ベスト】 4月21日～ 順次発売 価格：1回300円 「ぬい用安全ベスト」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ぬい用安全ベスト」を4月21日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、ぬいぐるみに着せられるメッシュ生地の安全ベスト。付属のシールを貼ることでカプセルをヘルメット代わりにできる。 「安全ベスト（