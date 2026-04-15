『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、東京都在住の女性（25）から依頼が届く。依頼者は、生まれつきほとんど耳が聞こえない。大好きなお笑いを見るときは、口の動きを読み取ってネタを理解しているという。漫才であればかなり理解できるのに、イチオシの芸人「9番街レトロ」のネタがどうしても分かりづらい…！9番街レトロの漫才が大好きなのに、分からない時があって悔しい。ぜひ耳が聞こえる人と同じように、最初