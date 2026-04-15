ほぼ新車!? 社外メーカーとの“共存”で蘇った「トレノ」トヨタは2026年4月10日から12日にかけ、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された旧車を中心とするイベント「オートモビルカウンシル2026」で、ブースを出展しました。ブースではフルレストアを行った「スプリンタートレノ」（AE86型）が展示されました。どのようなクルマなのでしょうか。AE86型スプリンタートレノは、1983年5月に発売された4代目「スプリンタートレ