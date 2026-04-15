4月14日（火）より放送がスタートしたドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本作では高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいる。第1話では、光誠が順調に会社を成長させていくなか、それを脅かす事態が発生し、ライバル企業に買収されかける展開に。しかし光誠は“起死回生の一手”をすでに打っており、痛快な逆転劇が描かれた。【映像】余裕の態度を崩さない！“