適正飲酒の啓発に取り組むサントリーでは、活動開始から40周年を迎えた今月、お酒との正しい付き合い方とその価値を伝える新施策「ドリンクスマイル大学」を始動させた。「お酒は、なによりも適量です。」とのメッセージを盛り込んだ「モデレーション（中庸）広告」を1986年から展開するなど“ほどほど”に楽しむ適正飲酒の大切さを訴え続けてきた同社。24年から着手した「ドリンクスマイル」と銘打つ活動では、適正飲酒の大