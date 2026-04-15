【リボルテック ミヤコ】 近日予約開始 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミヤコ」の予約受付を近日開始すると発表した。 「ミヤコ」（月雪ミヤコ）は「ブルーアーカイブ」に登場する「SRT特殊学園」の1年生。「RABBIT小隊」の一員として、サブマシンガンを手に前衛を務める。 公開された画像では、ポーチや予備弾倉、スマホ、専用武器といったパӦ