くら寿司にて、春色に染まる桜鯛や希少なイクラを楽しめる 「桜鯛といくら」フェアを開催。今が旬の「熟成 桜鯛（一貫）」や「熟成 ゆず漬け桜鯛（一貫）」と「海水仕込み 純いくら(一貫)」などが楽しめます☆ くら寿司「桜鯛といくら」フェア 期間：2026年4月17日(金)〜※店舗により価格は異なります※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了 回転寿司チェーン「くら寿司」の期間限定企画として「桜鯛とい