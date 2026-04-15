言語学者で明治大学教授、堀田秀吾氏の著書『ハーバード、スタンフォード、科学的に証明された時間をムダにしない人の習慣』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、ビジネスパーソンが「先延ばし癖」を解消する方法について、学術的な知見を交えながら解説します。「ナッジ」を使って誘惑のコストを上げる重要な仕事の先延ばしを減らすうえでは、「ナッジ（Nudge）」を使うのが有効です。