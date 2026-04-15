2024年9月にYouTubeで公開され、再生回数480万回以上を記録したのが「友近サスペンス劇場外湯巡りミステリー・道後ストリップ嬢連続殺人」という動画作品です。【友近サスペンス劇場?】友近さん＆モグライダー芝さんと?あの頃?っぽいサスペンスドラマを撮ってみた（YouTube）https://youtu.be/vuP3yt_LucYYouTubeでの公開後24時間で100万回以上再生された本作は友近さんが企画・主演を務め、愛媛県を舞台にした1980年代風サスペ
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