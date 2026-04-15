5年MAを割れてきた米ドルの「総合力」実質実効相場 実質実効相場とは総合力を示す指標である。米ドルの実質実効相場は米ドルの総合力を示す指標であり、それは過去5年の平均値である5年MA（移動平均線）を2月に下回った（図表1参照）。これは、2020年のいわゆる「コロナ・ショック」を受けて米ドル／円が100円割れ寸前まで急落した局面以来のことである。【図表1】米ドル実質実効相場と5年MA（1995年～） 出所：LSEG社デ&#