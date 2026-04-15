【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#31『アイル・ビー・バック』当時の4人並みにメジャーとマイナーの転調が忙しいアルバム『ビートルズ・フォー・セール』（1964年12月4日発売）?◇◇◇■『ノー・リプライ』『ビートルズ・フォー・セール』の中で、ベストトラックといえば、トップを飾るこの曲だろう。ジョンの曲で、歌詞はとても暗い。ポールやジョージに先駆けて、ジョンが一足先に大人の階段を