Image: GarryKillian / Shutterstock 道徳観を持ったAIは、それでも平気でハルシネーションを起こすんでしょうか？Anthropic（アンソロピック）の共同創業者兼CEOのダリオ・アモデイ氏の道徳観は、程度の差こそあれ、｢効果的利他主義｣という概念の影響を受けているといいます。この概念は、実践面はともかくとして、理論上は何よりもまず他者を助けることを重視する考え方です。｢人間の味方｣