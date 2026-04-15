今日4月15日は、低気圧や前線の影響で西日本は一日雨の所が多く、雨脚の強まる所もあるでしょう。東日本は午後から雨の範囲が広がりそうです。北日本も天気が下り坂で、夜は一部で雨や雪が降る見込みです。西日本は午後は雨脚強まる九州から中国、四国、近畿にかけては一日雨が降りやすく、午後は雨脚の強まる所があるでしょう。東海も既に雨雲のかかっている所が多く、夜にかけて降ったりやんだりしそうです。最高気温は昨日14日