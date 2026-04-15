今日4月15日は、低気圧や前線の影響で西日本は一日雨の所が多く、雨脚の強まる所もあるでしょう。東日本は午後から雨の範囲が広がりそうです。北日本も天気が下り坂で、夜は一部で雨や雪が降る見込みです。

西日本は午後は雨脚強まる

九州から中国、四国、近畿にかけては一日雨が降りやすく、午後は雨脚の強まる所があるでしょう。東海も既に雨雲のかかっている所が多く、夜にかけて降ったりやんだりしそうです。





最高気温は昨日14日より大幅に下がる所もあり、空気がヒンヤリするでしょう。

関東や北陸は午後から雨雲広がる

関東や北陸は午前中から所々で雨が降り、午後から次第に雨の範囲が広がるでしょう。帰宅の時間帯と雨のタイミングが重なるため、朝は雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。



最高気温は平年並みかやや高めですが、雨で体感温度が下がることもあるため羽織るものがあると安心です。

北日本も天気下り坂

北日本も天気が下り坂に向かうでしょう。東北南部は次第に雲が厚みを増して、夜遅くには広く雨が降りそうです。東北北部や北海道は日中は晴れ間が出て洗濯や外出に有効ですが、夜になると一部で雨や雪が降る見込みです。



最高気温は平年を上回る所が多く、昼間は暖かいでしょう。朝との気温差が大きくなる所があるため、重ね着で調節することをおすすめします。