筆者も以前から選考に参加ワールド・カー・アワードが主催する、『2026ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー』（WCOTY）の選考結果が、4月1日からアメリカのニューヨークで開催された、ニューヨーク・インターナショナル・オートショーで発表された。【画像】2026ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー（WCOTY）を受賞した『BMW iX3』全58枚ワールド・カー・アワードを構成する選考委員は、今年は世界の33ヵ国から集まった98人で構成さ