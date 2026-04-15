多賀少年野球クラブ・辻正人監督がパパコーチに伝授した“大声指導”の重要性「世界一楽しく！世界一強く！」を掲げ、2018、2019年に「高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント」で連覇を飾るなど、日本一に計3度輝いている多賀少年野球クラブ（滋賀）・辻正人監督が11日、野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」の「少年野球を支える『パパコーチ』のための集中講座」に出演。世のパパコーチたちが