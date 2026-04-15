「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）広島が今季２度目の４連敗を喫し、借金が３に拡大した。敗戦の中で意地を見せたのは菊池涼介内野手（３６）だ。八回にチーム唯一の得点となる２点適時二塁打を放つなど、２年ぶりの３番起用に応えて２安打２打点をマークした。チームは開幕からビジターで５戦全敗。まずは１５日の一戦で悪い流れを止める。このままでは終われない−。菊池が放った打球が、左翼スタンドに陣取った