「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉芝に転向してから１勝クラス−忘れな草賞を連勝中のジュウリョクピエロ（牝、寺島）は放牧へ。その後は予定通り、引き続き今村聖奈とのコンビでオークス（５月２４日・東京、芝２４００メートル）へ向かう。「展開がハマった感じはありますが、それでもやっぱり能力は感じま