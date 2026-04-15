予想外の展開が笑顔を届けることになったのは、鳥のオモチャを真剣な顔で見つめていた猫ちゃんの光景。鳥のオモチャに狙いを定めて飛びかかった…と思いきや。猫ちゃんが狙っていたのは予想外の物だったようで…？投稿を見ていた人からは、「大声出して吹き出しましたｗ」「ぬしさんと同時にツッコミましたｗ」と、驚きと笑いが巻き起こっています。 【動画：動く鳥のおもちゃを見つめていた猫→『飛びかかった』と思ったら…「