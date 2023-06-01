記事ポイントソレイルミナーレが比較動画作成ツールの加盟店向け提供を開始リハビリ比較動画の作成時間が約40分から約10分に短縮二次元コード配布でケアマネジャーがスマートフォンから変化を確認可能 リハビリ特化型デイサービスFC「ソレイルミナーレ」を展開するHLCが、利用者のリハビリ経過を比較動画にまとめる専用ツールの加盟店向け提供を開始します。利用開始時と現在の映像を並べた比較動画を短時間で作成し、二次元