【1/35 STRIDSVAGN 103C(S-タンクC型)】 発売・開発元：ホビージャパン 3月末発売 価格：10,978円 ジャンル：プラモデル サイズ：約257mm ホビージャパンが3月末に発売した「1/35 STRIDSVAGN 103C(S-タンクC型)」は、砲塔のない平たいシルエットを持ったスウェーデンのユニークな戦車「S-タンクC型」をモチӦ