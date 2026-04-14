元リヴァプールのMFがプレミアリーグ復帰を目指している。オランダのフェイエノールトでキャリアをスタートさせ、プレミアリーグではニューカッスルとリヴァプールでプレイしたジョルジニオ・ワイナルドゥム。2016年から2021年までリヴァプールに在籍しており、CLとプレミアリーグ制覇を経験した。その後フランスのパリ・サンジェルマンでプレイし、現在はサウジのアル・イテファクに所属している。ただ、契約は今季限り。ここから