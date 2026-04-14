Image: generated at Flow 物忘れが増えた？ 歳だから仕方ない？ 科学は今、そんな「諦め」を塗り替えつつあります。カリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF）の研究チームが、脳の老化を進めてしまうタンパク質を特定し、さらにはその影響を「逆転させること」にも成功したと発表しました。対象はマウスの実験段階ですが、その結果があまりにも鮮明で、研究者たちも驚いているようです