「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）巨人が競り勝って連敗を２で止めた。同点の九回、２死二塁で松本が左前に勝ち越しタイムリーを放った。打線は二回に大城の適時打、増田陸の適時二塁打で、巨人戦７連勝中だった阪神・才木から２点を先制。２−３と逆転された八回は、２死から大城が右中間へ２号同点ソロを放った。先発・則本が圧巻の投球を見せた。力のある直球を軸に阪神打線を分断。二塁・浦田の連発する好守