ママ友作りや子ども同士の交友関係で悩んだことがある人は少なくないでしょう。先日ママスタコミュニティには「全く人見知りがない子の親が羨ましい」というタイトルで、小学校1年生の上の子と未就学児の下の子を育てるママからこんな投稿がありました。『結局、親の努力も多少あるとは思うけど、その子本人が明るくないと友達の輪はもちろん広がらないし、親の付き合いも広がらないなと実感しています。上の子が幼稚園時代に転園