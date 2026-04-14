AIの進歩はビジネスや娯楽だけでなく、さまざまな研究分野にも恩恵をもたらしています。近年は数学研究においてもAIが活用されるケースが増えており、数学者らは期待を寄せていると科学系メディアのQuanta Magazineがまとめています。The AI Revolution in Math Has Arrived | Quanta Magazinehttps://www.quantamagazine.org/the-ai-revolution-in-math-has-arrived-20260413/2025年の7月、Googleが開発するAI「Gemini Deep Think