9日、イランの首都テヘランで攻撃により破壊された建物や車両を眺める人々/Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images（CNN）イラン政府のファテメ・モハジェラニ報道官は、準国営通信社タスニム通信に対し、米国とイスラエルによる攻撃の被害額を初期段階で約2700億ドル（約43兆円）と見積もっていることを明らかにした。ただし、この数字はまだ確定ではないという。モハジェラニ氏は、「交渉チームが現在追求し、イスラマバードで