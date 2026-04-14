編隊を組んでアラビア海を航行する米空母エイブラハム・リンカーンなどの艦船/Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford/US Navy/Getty Images（CNN）イランの港湾周辺海域における米国の長期封鎖は、世界各地における米海軍の作戦に負担をかける可能性があると、韓国の海軍専門家がCNNに語った。13日に始まったこの封鎖には、少なくとも15隻の米軍艦艇が参加する可能性があるが、封鎖を効果的に実施するには、より