県知事選挙は、5月14日の告示までちょうど1カ月となりました。現在のところ、3期目を目指す現職と新人2人が名乗りを上げています。立候補を予定する3人の顔ぶれと、それぞれを支援する体制を見ていきます。 ―――＜現職・花角英世氏(67)＞ 4月7日、新潟市中央区に選挙事務所を開設した現職の花角英世さん。 ■現職・花角英世氏 「初心に立ち返って、あらためて住んでよし訪れてよしの新潟県を目指したい