近本の安打性の打球をダイブ■阪神 ー 巨人（14日・甲子園）聖地も騒然とする美技が飛び出した。巨人の2年目、浦田俊輔内野手が14日、甲子園で行われた阪神戦に「1番・二塁」で先発出場。初回の守備でヒット性の打球をダイビングキャッチ。「エグすぎる」「は、マジか」とファンの度肝を抜いた。いきなり魅せた。先頭の近本が中前に抜けそうな強烈な打球を飛ばした。満員のタイガースファンは大歓声を上げたが、一瞬にして沈黙