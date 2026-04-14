命にかかわる不整脈を自動的に検知して、正常に戻す最新の機器を患者の体内にいれる手術を、高知市の医療機関が実施しました。この症例は高知県内では第1号となります。4月14日、高知市の近森病院が会見を開き、重い不整脈の治療に『EV-ICD』と呼ばれる最新の機器を使った症例について報告しました。EV-ICDは突然起こる命にかかわる不整脈を監視するペースメーカーの役割を果たし、異常を検知した場合は、体内で