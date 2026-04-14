今も復旧工事が進む熊本城から中継です。■平井友莉アナウンサーリポート熊本城も10年前の大地震で櫓や石垣が崩れるなど大きな被害を受け、天守閣は5年前から一般公開が再開されています。けさも復旧途中の熊本城には、多くの人が訪れています。 ■広島からの観光客「復興途中でみなさん頑張っているのを、けさテレビで見てすごく頑張っていて感動ものですよ。」■熊本出身で愛知から「早く復興を願いたいと故郷