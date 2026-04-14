女優の永野芽郁をめぐるあらたな話題が、またしてもSNSで拡散している。4月上旬、東京のJR品川駅構内で、かつて永野を担当していた男性マネージャーと“おそろいブランドコーデ”で旅行に向かう姿が、「女性セブン」と同誌のウェブサイト「女性セブンプラス」に報じられたのだ。「記事によれば、永野さんはプラダのロゴが入ったレザージャケットを着用し、男性も同ブランドのネクタイを合わせていたとのことです。結果的に“お