日清オイリオグループは4月18-19日の2日間、横浜磯子事業場（横浜市磯子区新森町1番地）で「第41回 日清オイリオ横浜磯子春まつり」を開催する。両日とも午前10時〜午後4時まで。入場無料。メイン会場のイベントステージやグラウンドでは、18日は磯子区および近隣地域で活動しているダンスチームによるパフォーマンス「磯子ダンススタジアム」、神奈川県警察音楽隊による演奏など。19日には子供に人気の「超宇宙刑事ギャバンイ